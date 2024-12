Vent’anni fa Galtellì e Villagrande vennero sconvolte da una disastrosa alluvione.

Nel paese ogliastrino si registrarono due vittime, ricordate ieri con la celebrazione di una Santa Messa: una bimba di appena tre anni Francesca Longoni e la nonna Assunta Bidotti. Il paese venne letteralmente sconvolto e ci furono danni per oltre venti milioni di euro.

A Galtellì non si contarono per fortuna morti, ma, anche qui, i danni furono gravissimi con centinaia di case allagate, viabilità distrutta e decine di aziende agricole devastate. In questo comune stamane, per ricordare quegli eventi, incontro nell’auditorium comunale promosso dal comune alla presenza di tutte le scuole. «Iniziativa, ha dichiarato il sindaco Franco Solinas, voluta per ricordare alla comunità quel momento difficile e conservarne la memoria’». Davanti agli studenti, le testimonianze di tanti che in quei giorni, lottarono contro la furia dell’acqua.

