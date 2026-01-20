La situazione meteo resta critica nel territorio comunale di Galtellì e Orosei, i fiumi Sologo e Cedrino sono in piena e in diverse zone si sono già registrate esondazioni, con livelli di guardia superati.

Il sindaco di Galtellì, Franco Solinas segue costantemente l’evolversi degli eventi in contatto con gli organi provinciali e regionali e con il Prefetto di Nuoro. È attivo il monitoraggio h24 grazie al Centro Operativo Comunale, alla Polizia Locale, agli operai comunali, alla Protezione Civile e alla Compagnia Barracellare.

La diga a monte del Cedrino ha superato quota 105 metri e scarica 444 metri cubi al secondo. La mareggiata in corso alla foce sul litorale di Orosei, rallenta il normale deflusso delle acque verso il mare. Criticità confermate anche dalla sindaca di Orosei, Elisa Farris, che segnala «il Cedrino è in piena, con aumenti nella piana, onde molto alte e spiagge completamente coperte dalla mareggiata». Il centro abitato di Galtellì è al momento al sicuro, ma la situazione nelle campagne rimane critica.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO IN SARDEGNA

© Riproduzione riservata