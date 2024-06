Questa mattina a Gadoni un cittadino anonimo ha rattoppato con tanto di terra e fiori una buca nella centrale Via Umberto I.

L’iniziativa è stata ribattezzata con il nome “Adotta una Buca”, una parodia della più recente “Adotta un’aiuola”, ideata dal Comune per sensibilizzare i cittadini al decoro urbano.

Numerosi i commenti di ironia e riflessione tra popolazione e passanti, giunti in breve tempo anche al sindaco Francesco Peddio. Che, contattato telefonicamente, sorride per il gesto e ne apprezza il messaggio.

«Si tratta - dice Peddio - dell’unica buca sulla via principale, peraltro dovuta alla recente riparazione della rete idrica. La sua sistemazione avverrà a breve, in quanto a luglio partiranno i lavori di bitumazione di diverse strade locali. Va tuttavia apprezzata la genialità di chi in modo pacifico ha trasformando una criticità in un positivo elemento di arredo urbano».

Poi la promessa: «Sistemeremo certamente la buca, rendendo più agevole la circolazione. Ci stiamo impegnando tanto per migliorare l'arredo urbano, rendendo più accogliente la nostra comunità».

