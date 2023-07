Era in possesso di pochi grammi di marijuana.

Così a Budoni un 30enne è stato segnalato alla Prefettura dai militari della Compagnia di Siniscola, rinforzati con personale del Comando Provinciale di Nuoro nel comune di Budoni, quale assuntore di stupefacenti. È successo la notte del 15 luglio. Lo stesso giorno – in un noto locale del centro – è stata denunciata una persona perché in possesso di coltelli a serramanico. A San Teodoro invece sono scattate due denunce per guida in stato di ebbrezza.

Lo scorso weekend i militari della Stazione Carabinieri di Bari Sardo hanno poi denunciato un giovane che – con violenza – ha minacciato due sue parenti, entrando nella loro abitazione e danneggiandola.

Infine a Tortolì i Carabinieri hanno denunciato due persone, per il furto – in un centro commerciale – di una console per videogames. Recuperata la refurtiva, è stata restituita ai proprietari.

(Unioneonline/v.f.)

