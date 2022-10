Ha causato qualche disagio al traffico l’incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, in via Segni a Nuoro. Due gli autocarri coinvolti che si sono scontrati frontalmente.

I due conducenti sono stati sottoposti ai controlli per rilevare l’eventuale positività all’alcol.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge, col supporto di due Volanti della Questura per regolare la circolazione stradale, particolarmente intensa a quell’ora.

"Sono 144 gli incidenti rilevati ad oggi dalla Polizia locale e il numero dimostra che a Nuoro si corre troppo e si è troppo distratti e poco prudenti – viene sottolineato -. La Polizia locale cerca per quanto possibile di essere presente per garantire la sicurezza degli utenti nonostante i carichi di lavoro sempre più importanti in relazione all'organico. Abbiamo iniziato una campagna per sensibilizzare chi si avvicina ai primi esami di guida, partendo dall'istituto Ciusa dove, in collaborazione con la società Lob&Partners, la As.p.o.l (Associazione polizia locale sarda) e la dirigenza dell'istituto Ciusa, abbiamo organizzato venerdì scorso un incontro aperto a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori nuoresi che ha visto la partecipazione di circa 100 ragazzi. L'interesse è stato alto viste le testimonianze dell'associazione #adessobasta e dell'associazione Familiari Vittime della Strada che ha permesso di aprire un dibattito molto costruttivo. L'intenzione è quella di ripetere gli incontri in tutte le scuole di Nuoro”.

Però questo, da solo, non basta: “Occorre che anche i cittadini ci diano una mano ricordandosi che quando si pongono alla guida di un veicolo assumo una forte responsabilità non solo verso gli altri, ma anche verso se stessi”, conclude la Polizia locale.

