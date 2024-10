A soli 14 anni – a Perugia – si è laureata campionessa italiana di dressage, disciplina equestre che è anche specialità olimpica. E giovedì prossimo è attesa a Marsiglia per i campionati europei.

Ma Annalisa Moro, originaria di Fonni, rischia di non riuscire a prendere parte all’importantissimo e prestigioso impegno sportivo. Il motivo? La difficoltà a imbarcare sui traghetti il suo cavallo arabo-sardo, Arattu.

A raccontare la disavventura a UnioneSarda.it è il padre della baby-stella dell’ippica, Cosimo Moro: «Avevamo già prenotato e pagato – e non poco - i biglietti per il collegamento Moby-Tirrenia tra Porto Torres e Genova. Ma ci è stato detto che il cavallo non potrà essere imbarcato a causa del maltempo. La stessa cosa da Olbia».

In occasione delle gare a Perugia non erano sorti problemi: «Siamo andati a Civitavecchia tranquillamente. Questa volta però rischiamo di non partire», continua Moro. Che aggiunge: «Mia figlia ovviamente è demoralizzata e anche io mi sento frustrato. Si parla tanto di continuità e poi ci si scontra con problemi come questi».

La speranza ora è di riuscire a trovare una soluzione last minute in tempo per l’inizio degli europei: «Il tempo stringe, siamo anche pronti a fare centinaia di chilometri in più per non mancare all’appuntamento. Quindi continuiamo ad aspettare che qualcuno ci dica cosa fare e a cercare di trovare il modo di risolvere un problema che dà l’idea dei disagi che sono costretti a patire i sardi che devono viaggiare, anche per lavoro o per appuntamenti importanti come quello che attende mia figlia».

