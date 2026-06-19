Un incendio è divampato poco dopo le 11 lungo la strada statale 131 Dcn, al chilometro 43, in prossimità del bivio per Macomer e dell’innesto con la statale 129.

Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere stato provocato da una scintilla generata durante i lavori di diserbo in corso sulle banchine stradali.

Le fiamme hanno rapidamente interessato la vegetazione a bordo carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle squadre antincendio. L’incendio ha causato disagi alla circolazione: in direzione Abbasanta la strada è rimasta percorribile su una sola corsia, con rallentamenti nel tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Forestas, il Corpo forestale e le squadre antincendio impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata