Prosegue la lotta agli incendi nell’Isola, con il Corpo forestale impegnato da questa mattina in due interventi nei comuni di Borore e Oniferi.

A Borore le operazioni di spegnimento sono in corso anche mediante un elicottero proveniente dalla base di Sorgono: interessata una bonifica in agro, in località Crastu Abile.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Macomer.

Anche Oniferi in volo un elicottero proveniente dalla base di Farcana su un incendio in agro in località Nuraghe Brodu.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Orani.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata