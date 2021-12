Bitti modifica il ricco programma di eventi pubblici in occasione delle festività. “È doveroso attenersi alle nuove prescrizioni giunte dal Governo per la tutela della salute dei cittadini nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e delle sue varianti”. Lo ha detto il sindaco del paese barbaricino, Giuseppe Ciccolini, che proprio nelle scorse ore ha messo mano al calendario delle iniziative. “Nelle condizioni attuali non si può abbassare la guardia, ignorando i dati di ripresa epidemiologica di queste ultime settimane. Per questo – ha spiegato Ciccolini –, abbiamo deciso di modificare il programma rispetto a certe manifestazioni che possono più di altre creare situazioni a rischio di contagio. Nel complesso conserveremo l’impianto degli appuntamenti, annullando quindi la sola serata all’aperto programmata in piazza Asproni il 28 dicembre. In tal giorno, infatti, era prevista una rassegna enogastronomica con una degustazione di prodotti agroalimentari del territorio accompagnata dalle note di una band musicale itinerante. Le altre attività in agenda saranno realizzate nel pieno rispetto di tutte le normative pandemiche. Ciò che non si farà adesso lo recupereremo presto con una serenità maggiore per tutti”.

