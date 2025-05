Un’esplosione si è verificata alle 13,50 di oggi, in una casa nella località di Santa Maria ‘e Mare, una zona isolata nel territorio di Orosei, in provincia di Nuoro. A causare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas da una bombola gpl.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un cameriere di 41 anni, che avrebbe riportato ustioni su circa il 50% del corpo. L’esplosione ha provocato anche il crollo di diverse pareti dell’abitazione, colpita in pieno dalla deflagrazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a intubare il ragazzo. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove verrà ricoverato in Rianimazione in codice rosso.

Presenti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’esplosione.

