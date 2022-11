Dopo sei ore di scavi è stata trovata morta Marilena Ibba e individuato il corpo del marito Guglielmo Zedda, per tutti Memo, dopo il crollo della casa in via Nazionale a Tiana, collassata dopo una tremenda esplosione causata da una fuga di gas.

I due coniugi, lei responsabile della casa di riposo ed ex assessora, lui dipendente della Tim, sono stati sorpresi dal crollo mentre dormivano in camera da letto.

Vivi ma in condizioni gravi i genitori di Marilena, Eugenia Madeddu, 83 anni, e il marito Edoardo Ibba, rientrati proprio ieri sera da una crociera nel Mediterraneo.

Esplosione in una casa a Tiana, soccorritori al lavoro Due persone sono state estratte dalle macerie La tragedia in via Nazionale I resti dell'edificio crollato I Vigili del fuoco sul posto

Questa mattina sono stati estratti dalle macerie: lei è stata trasferita in ospedale a Nuoro, lui a Cagliari e poi a Sassari. Codice rosso per entrambi, anche se la donna era cosciente.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Esclusa la presenza di un bombolone: la zona è servita dalla rete.

Fabio Ledda

L'INTERVISTA:

© Riproduzione riservata