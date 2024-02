Sabato prossimo a Orgosolo riunione straordinaria del consiglio comunale, unitamente a quelli di Nuoro e Oliena. Come annunciato qualche giorno fa dai sindaci, parte la mobilitazione per opporsi al mega parco eolico che una società pugliese (capitale sociale 10 mila euro) vorrebbe realizzare nel territorio dei tre comuni.

Nelle campagne di Orgosolo, si vorrebbero far sorgere 9 torri da 180 metri, due in quello di Oliena, mentre la centrale sarebbe nel comunale di Nuoro. Per Pasquale Mereu, primo cittadino di Orgosolo, si è di fronte a «un atto di guerra», mentre il sindaco di Oliena Bastiano Congiu ha definito il progetto «una bomba sociale».

Le tre amministrazioni sono intenzionate a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione, pur di opporsi a un parco considerato uno sfregio all'ambiente tra il Monte Corrasi e il Supramonte. La riunione si terrà presso l'auditorium comunale di Piazza Caduti in guerra con inizio alle 10

