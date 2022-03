Una nuova marcia per difendere il diritto alla salute, la 12esima nel giro di un anno nel Mandrolisai. Oggi a Teti sono arrivate due delegazioni di cittadini e amministratori partiti da Tiana e Austis.

La marcia, promossa come sempre dal comitato "Sos salute Barbagia Mandrolisai", verso mezzogiorno è arrivata nella piazza principale del piccolo centro che è stata tappezzata di cartelloni.

I manifestanti chiedono medici condotti, pediatri e guardie mediche, ma soprattutto un ospedale territoriale funzionante visto che al San Camillo di Sorgono i reparti sono stati smantellati o depotenziati.

Presenti anche il commissario straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Pierluigi Saiu.

"Il bipolarismo con le risorse destinate a Cagliari e Sassari deve finire - ha detto Bachis Cadau del Comitato Sos salute Barbagia Mandorlisai -, il centro della Sardegna ha diritto a una sanità come i territori più popolati e meno disagiati rispetto ai nostri. E' ora che con la Regione si trovi un punto di incontro per le nostre esigenze".

"Stiamo cercando soluzioni al problema prima di tutto per riequilibrare la distribuzione dei medici con un provvedimento di 13 milioni di risorse aggiuntive - ha detto il consigliere Saiu -. Arriveranno incentivi per gli specializzandi che andranno nei vari ospedali della Sardegna ma anche incentivi per i medici che andranno a ricoprire incarichi nelle zone disagiate. Lo smantellamento dell'Ats consente poi, consentirà a ogni Asl di trovare le soluzioni: la Asl di Nuoro ha già cercato e trovato 13 specialisti".

"Non si può procedere a una ablazione del centro della Sardegna culla della lingua delle tradizioni dei saperi. Qui vogliamo vivere nonostante i disagi geografici, i monti e le colline, e abbiamo diritto ad avere i servizi: sanità, trasporti e istruzione. Non si può aprire un ospedale a cui dare 60 milioni di euro pubblici a Olbia e chiudere i nostri. I servizi qui devono esserci: basta copiare dal Trentino Alto Adige, dall'Austria e dalla Svizzera", ha detto il sindaco di Nuoro Soddu.

