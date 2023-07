Con le elezioni suppletive, il Gal Marghine ora conta di un consiglio direttivo al completo anche della rappresentanza dei Comuni. Dopo le elezioni che si sono svolte lo scorso febbraio, con Serenella Salis, imprenditrice agricola di Sindia, eletta presidente della Fondazione (succedendo a Sergio Sulas), assieme ad Amalia Del Rio, Giuseppino Chessa, Giuseppe Caddeo e Massimiliano Pisanu, ora subentrano anche Maria Giovanna Cuccu, vice sindaca di Bortigali, e Nino Muroni, sindaco di Dualchi.

Le votazioni suppletive si sono svolte ieri sera, ma con tante assenze tra i soci e con la partecipazione di rappresentanza di tutti i dieci comuni del Marghine, tra cui anche il sindaco di Macomer neo eletto, Riccardo Uda, e Franco Scanu, sindaco di Sindia. Alla manifestazione ha partecipato anche il funzionario addetto della Regione. In ogni caso l’elezione della rappresentanza pubblica all'interno dell'organo direttivo del Gal Marghine non è avvenuta all'unanimità. Oltre alle assenze, alcuni soci presenti, infatti, si sono astenuti. Le elezioni suppletive, in ogni caso, completano il rinnovamento dell'organo direttivo e permette al Gal Marghine di essere subito operativo. Recentemente sono stati nominati anche i sindaci revisori, con Antonello Cosseddu di Macomer, Francesco Nieddu di Silanus e Giuseppe Salaris di Bortigali.

