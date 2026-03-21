Due giovani di 21 e 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Bitti e della stazione di Orune in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro.

I due, Andrea Pio Degogliu e Simone Deiana, residenti a Orune, sono stati, infatti, condannati in primo grado per rapina aggravata in una tabaccheria del centro del paese lo scorso 4 ottobre.

In quell'occasione, i due malviventi agendo con volto coperto da maschere e sotto la minaccia di una pistola, si erano impossessati di circa 2.500 euro, dileguandosi subito dopo. Le immediate e serrate indagini condotte dai militari dell'Arma avevano consentito, in breve tempo, di identificare i presunti autori e di raccogliere degli indizi che avevano portato al loro arresto nella fase cautelare. A seguito della conclusione dell'iter processuale, i due giovani sono stati condannati a una pena detentiva di 3 anni e quattro mesi di reclusione. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Badu 'e Carros.

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