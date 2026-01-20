Il maltempo continua a colpire duramente anche Dorgali, dove si registrano numerosi danni e situazioni di pericolo.

Una forte mareggiata ha interessato il porto, rendendo l’area particolarmente pericolosa e spingendo l’Amministrazione comunale a rafforzare l’invito alla massima prudenza. Sul territorio comunale sono decine gli alberi caduti a causa del vento intenso. Gli operai di Forestas sono intervenuti in più punti per la rimozione e la messa in sicurezza. Uno degli alberi è caduto sopra la ringhiera della scuola media: fortunatamente non si sono verificati feriti, anche grazie alla sospensione delle attività scolastiche disposta per l’allerta meteo, che ha tenuto gli alunni a casa da lunedì.

La sindaca Angela Testone, che segue costantemente l’evolversi dell’emergenza, invita con fermezza cittadini e visitatori a non avvicinarsi alle zone a rischio, in particolare al porto e alle aree costiere, dove la mareggiata rappresenta un serio pericolo. L’appello è rivolto soprattutto ai curiosi: la raccomandazione è di non sostare e non avvicinarsi al mare.

A causa del forte vento, non è stato possibile installare le transenne per sbarrare fisicamente alcune strade, che restano comunque chiuse con ordinanza sindacale.

Il presidio delle aree interdette è garantito dagli uomini della Capitaneria di Porto e dai Vigili Urbani, impegnati nel controllo e nella sicurezza. Si segnalano infine due sottopassaggi allagati, attualmente non percorribili nelle strade rurali ad Isalle.

