È stato ritrovato in buone condizioni di salute dai Carabinieri della Stazione di Dorgali in un’abitazione rurale in località Iloghe, nei pressi della diga di Pedra e Othoni, Francesco Corda, 64 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 27 agosto scorso dalla figlia presso la Stazione dei Carabinieri di Olbia - Poltu Quatu. Le ricerche dell’uomo, che vive tra Olbia e la Barbagia, erano iniziate già dalla sera del 26 agosto, quando alcuni familiari, preoccupati per l’assenza di notizie da diversi giorni, avevano contattato le forze dell’ordine.

Nonostante i primi tentativi di rintraccio nei luoghi abitualmente frequentati dall’uomo fossero risultati vani, le operazioni non si sono mai interrotte. Su disposizione della Prefettura di Nuoro, è stato attivato un ampio dispositivo interforze coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, della Questura di Nuoro, della Protezione Civile, della Stazione Forestale di Dorgali e dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Determinante l’impiego di mezzi specializzati: elicotteri, droni, sommozzatori e due unità cinofile specializzate nella ricerca di persone scomparse, provenienti dal Centro Cinofili Carabinieri di Firenze. Oltre alla ricerca sul campo, fondamentale è stato il lavoro investigativo dei carabinieri che, grazie alla collaborazione della cittadinanza e all’analisi delle segnalazioni arrivate anche via social, sono riusciti a ricostruire le abitudini, i contatti e i possibili spostamenti dell’uomo.

Il ritrovamento di questa mattina ha posto fine a giorni di intensa attività e grande apprensione. Francesco Corda, seppur provato, non ha riportato gravi conseguenze ed è stato subito assistito dai soccorritori. A breve potrà fare ritorno a casa e riabbracciare i suoi familiari.

