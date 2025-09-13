Dorgali, auto in fiamme sulla provinciale 26: paura per una coppia di turistiI due erano diretti a Olbia per l’imbarco
Momenti di paura questa mattina lungo la provinciale 26 che collega Cala Gonone a Dorgali, dove un’auto con a bordo una coppia di turisti milanesi ha preso improvvisamente fuoco mentre i due viaggiavano in direzione Olbia, diretti al porto per l’imbarco.
Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto la vettura, distruggendola completamente e interessando anche una porzione della vegetazione a bordo strada. Fortunatamente, i passeggeri sono riusciti a uscire dall’auto in autonomia e non hanno riportato ferite.
Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni hanno permesso di contenere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente nella macchia mediterranea circostante.
(Unioneonline/Fr.Me.)