l’incidente
23 marzo 2026 alle 07:35aggiornato il 23 marzo 2026 alle 07:53
Dorgali, auto finisce fuori strada e si ribalta: due feritiSul posto i vigili del fuoco che hanno estratto conducente e passeggero dall’abitacolo
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Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro è intervenuta ieri sera poco prima delle 22 nel territorio di Dorgali, località Isalle, per un’auto finita fuori strada.
La squadra ha provveduto ad estrarre le due persone di nazionalità straniera che erano ancora all’interno dell’abitacolo, affidandole ai sanitari per le cure necessarie.
Sul posto due ambulanze del 118 e radiomobile di Siniscola.
(Unioneonline)
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