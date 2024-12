Sulla questione Tossilo le polemiche non si placano. Dopo la presa di posizione del sindaco e la maggioranza, di disertare il dibattito pubblico, in programma per domani sera, organizzato dal gruppo di minoranza "Macomer 2030", c'è la risposta quasi a muso duro dei due consiglieri dell'opposizione, Luca Pirisi e Luciana Uda.

«Di fronte a una situazione tanto delicata, Macomer 2030 ha deciso di promuovere l'iniziativa, con un appuntamento già annunciato durante l’agitazione sindacale dei lavoratori del 22 novembre scorso, con annesso invito a tutte le forze politiche locali di unirsi al dibattito in programma, come momento di ascolto e dialogo aperto a tutte le amministrazioni locali. Per tale ragione - è scritto tra l'altro nel comunicato di Macomer 2030 - risulta del tutto incomprensibile il comunicato della maggioranza del Comune di Macomer contro il nostro evento, fissato per domani. In primo luogo perché il sindaco Uda ha ricevuto direttamente un invito a partecipare, in qualità di primo cittadino e non di certo come iscritto all’anagrafe, e lo ha cortesemente declinato per questioni puramente personali. Di conseguenza, non si può che rimanere disorientati di una tanto repentina piroetta, usata unicamente per delegittimare l’iniziativa e motivare l’ingiustificata assenza dell'amministrazione comunale».

Per Macomer 2030 il comunicato della maggioranza appare incoerente.

«Il comunicato recrimina sulla mancata condivisione della data e dei contenuti di un evento pubblico - scrive il gruppo di minoranza - dall’altra disattende le regole sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale. Infatti, in spregio a quanto definito dall’art. 8 del regolamento, la maggioranza usa predisporre da sé il calendario dei lavori consiliari, senza il minimo coinvolgimento dei capigruppo di minoranza».

