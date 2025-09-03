Un’operazione congiunta tra i militari della Stazione carabinieri di Desulo e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna ha portato all’arresto giovedì di un giovane di 20 anni, incensurato, sorpreso mentre potava e raccoglieva infiorescenze di cannabis.

Il fatto è avvenuto in una zona isolata nelle campagne di Desulo, in località “Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles”, dove i militari hanno scoperto una piantagione illegale occultata tra la fitta vegetazione.

All’interno dell’area, sono state rinvenute 104 piante di cannabis, con altezze variabili tra i 40 e i 150 centimetri. Il sistema di irrigazione, composto da oltre 200 metri di tubature in Pvc collegate a una cisterna, era stato appositamente realizzato per garantire la crescita delle piante. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, misura confermata dal Gip in convalida, e attenuata con l’obbligo di dimora e di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata