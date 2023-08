Sono celeberrime le storie del cane Argo dell’Odissea, che per anni attese che Ulisse rimettesse piede a Itaca, e quella di Hachiko, il cane giapponese che restò fedele al suo padrone anche dopo la sua morte, recandosi ogni giorno, per lungo tempo, in stazione per aspettare – invano - il suo ritorno.

Ma anche la Sardegna ha la sua commovente storia di tenerezza e amicizia tra un animale e il suo padrone.

Arriva da Desulo e a raccontarla a L’Unione Sarda è un lettore, Alberto Zilaghe e il protagonista è un cane di nome Snoopy: «Da quando non c'è più il suo padrone, morto prematuramente, Snoopy è lì nel vicolo di giorno e di notte, di fronte alla sua casa sempre ad attenderlo sperando in un suo ritorno».

Zilaghe ha anche immortalato Snoopy davanti alla porta del suo amico umano.

«Ho scattato questa foto per evidenziare la tenerezza e di come l'affetto e la fedeltà di un animale è tale che supera perfino la morte. Il cane è talmente affezionato al suo compianto padrone da attendere ancora il suo rientro.

Faccio presente che Snoopy non è abbandonato a se stesso, ma è amorevolmente accudito da tutti (parenti e non) anche quelli che non abitano li nei pressi della sua abitazione, riceve sempre una carezza, un affetto, cibo e acqua, e tanta simpatia da tutti ed ha perfino una sua cuccia e d'inverno una casa chiusa al caldo».

Ciò nonostante ogni giorno torna davanti alla casa del suo padrone, quasi a rendere omaggio alla loro lunga e appassionata amicizia.

