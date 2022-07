Spopola sui social, e viene continuamente ricondivisa, la foto che ritrae una coppia di anziani sardi che per la prima volta hanno visto il mare.

Antonietta Cambone, 83 anni, ha convinto il marito Giuseppe Chessa, 90, a fare un giro in barca nel golfo di Orosei. Entrambi nati a cresciuti a Galtellì, non avevano mai vissuto questa esperienza e per l’occasione sono stati accompagnati dal nipote Giuseppe Chessa, che ha un noleggio di natanti e ha voluto essere insieme ai nonni nella loro avventura.

“Li ho dovuti far aspettare prima di realizzare il loro desiderio perché dovevo trovare una giornata in cui le condizioni del mare fossero ottimali data la loro età, ma non vedevo l'ora di poter accontentare la nonna che era quella più impaziente – ha spiegato il nipote -. Il nonno in realtà era un po' riluttante anche se alla fine delle tre ore di navigazione anche a lui brillavano gli occhi per la bellissima giornata trascorsa. Quando ho postato la foto sui social mi aspettavo che incontrasse del gradimento ma non che diventasse virale. Ora ci stiamo godendo questo bellissimo momento".

La coppia diventata star dei social è sposata da 60 anni, ha otto figli, 12 nipoti e 5 pronipoti: “Quando sono andata in farmacia tutti mi facevano i complimenti per la foto in barca e pensavo: ma possibile che lo sappiano tutti dove siamo andati?", dice Antonietta sorridendo e aggiunge: “Avevo voglia di conoscere la costa ed è stato meraviglioso quello che ho visto: siamo stati nelle Grotte del Bue Marino nella spiaggia di Cala Luna e infine a Cala Sisine, paesaggi da sogno. Mi sono già prenotata per il prossimo viaggio perché vorrei arrivare fino ad Arbatax".

E invia un messaggio ai suoi coetanei: "Alla nostra età con la volontà si può fare di tutto: a chi ha la mia età dico di non fermarsi pensando di essere troppo anziani. Io coltivo l'orto e mi sto preparando per vendere i dolci e i liquori che confeziono alla Notte bianca di Galtellì: porterò ‘Sa coffettura’, il mirto il limoncello, il carrubino, ma anche degli oggetti artigianali che ho realizzato a mano come le cover dei cellulari in stoffa. E quando posso me ne vado anche al mare dove piace ancora farmi qualche nuotata. La vita - conclude nonna Antonietta - è bella a tutte le età, mai dire che è troppo tardi”.

