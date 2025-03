L’Asl 3 di Nuoro, attraverso il servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ha siglato una convenzione con sei veterinari che si occuperanno, nei prossimi mesi, della microchippatura e sterilizzazione dei cani ospiti nei canili rifugio della provincia, nonché dei gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute e registrate nei Comuni.

Questa iniziativa fa parte della campagna di sterilizzazione promossa dall’Asl 3 Nuoro con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del randagismo e garantire un miglior benessere degli animali.

La convenzione, deliberata dal servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, diretto da Sandro Meloni e con il supporto del referente Francesco Zucca, segna una riorganizzazione dei servizi a favore degli animali d’affezione, con un forte slancio verso la prevenzione e il controllo del randagismo. Un impegno, quello dell’Asl 3, che non si limita alla lotta contro il randagismo. Recentemente, infatti, è stato intrapreso anche un percorso di formazione per i proprietari di cani, finalizzato al rilascio del patentino, come previsto dall’ordinanza del Ministero del Lavoro, del 3 marzo 2009.

Il corso è obbligatorio per i proprietari di cani considerati pericolosi e che, in seguito a ordinanze di pericolosità, sono sottoposti a provvedimenti restrittivi. L’obiettivo è insegnare come instaurare una relazione corretta con il proprio cane e tra cane e cane, prevenendo episodi di aggressività. «Recentemente sono stati rilasciati 60 patentini durante un incontro a Nuoro e, nelle ultime settimane, abbiamo organizzato corsi simili a Orosei, Siniscola e Macomer», ha confermato Meloni. Altri corsi sono già in programma nelle zone della Barbagia Mandrolisai e della Barbagia di Ollolai.

L’iniziativa di sterilizzazione e microchippatura, unita alla formazione dei proprietari di cani, è un passo importante verso una gestione più responsabile degli animali sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e benessere sia per gli animali che per la comunità.

