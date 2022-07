Incidente nella notte a Posada. In località “Su Tiriarzu” un’auto, intorno all’una, è finita in un canale. Ferite le due persone di 43 e 25 anni che viaggiavano a bordo del mezzo, un Range Rover, i soccorritori le hanno trasferite all’ospedale San Francesco di Nuoro, nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Siniscola per effettuare i rilievi e ricostruire le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata