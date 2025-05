Scaduti i termini per la presentazione delle candidature: saranno quindici le liste elettorali in lizza per le amministrative a Nuoro e quattro i candidati in corsa alla carica di sindaco.

Nel dettaglio: sette liste del Campo largo sostengono la candidatura alla carica di primo cittadino di Emiliano Fenu, parlamentare di Movimento 5 Stelle.

Sei liste in campo a fianco di Giuseppe Luigi Cucca, appoggiato da civiche e Psd’Az.

Corsa solitaria invece per Lisetta Bidoni con la lista Progetto per Nuoro e per Domenico Mele con Democrazia sovrana popolare.

