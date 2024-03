"Le truffe agli anziani, come difendersi". Un tema scottante, quello affrontato stamattina nella grande sala del Centro Servizi Culturali, che preoccupa in particolare gli anziani di Macomer (e non solo), alcuni dei quali hanno testimoniato la loro esperienza. Un fenomeno diffuso quindi, non solo nelle città, ma anche a Macomer, che ha convinto l'associazione UniTre ad organizzare una iniziativa, con la collaborazione delle altre associazioni, quale l'Auser e la Pro Loco, ma in particolare del dirigente del commissariato della Polizia di Stato, Federico Farris che, accompagnato dall'ispettore Giorgio Matta, ha esposto la situazione e i metodi di difesa.

"Un fenomeno ben presente anche nella nostra cittadina, dove io stessa sono stata vittima di una truffa- dice Lella Cansella, presidente dell'UniTre - altre persone, purtroppo hanno subito con l'inganno la truffa e il tentativo da parte di sconosciuti". Una situazione preoccupante, ma dalla quale ci si può difendere. Come lo ha spiegato in termini semplici il commissario Federico Farris: "Stare attenti e non trascurare niente - ha detto il dirigente - il truffatore, che è sempre in agguato, si presenta in genere con modi raffinati e convincenti. Fini parlatori quindi, che si aggirano ovunque, quindi anche a Macomer, cercando le persone da ingannare e truffare".

Tante le testimonianze, tante le domande, alle quali Farris ha risposto con dei consigli, attraverso l'esposizione di immagini e quanto altro.

