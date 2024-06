Un centinaio di trattori provenienti da Siniscola e San Teodoro si sono ritrovati nel bivio di Agrustos dopo aver percorso la 131 dcn.

«La situazione per le aziende della Baronia è drammatica - il commento di Marco Carzedda delegato in Coldiretti per Siniscola - le autobotti messe a disposizione dalla Protezione civile regionale sono poche anche perché sono impegnate nel servizio antincendio. Chiediamo che per sostenere l’emergenza venga coinvolto anche l’esercito con i propri mezzi».

Presenti alla manifestazione i sindaci di Siniscola, Budoni, San Teodoro, e la presidente dell’Anci Sardegna Daniela Falconi, con il presidente del consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso. Rilanciata l’idea della costruzione della nuova diga di Giunturas che però divide i sindaci del territorio. A non volerla quelli di Bitti, di Lodè e di Posada.

