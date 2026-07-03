Viaggiavano in due sullo stesso monopattino, senza casco, assicurazione e contrassegno identificativo. Ma quello che doveva essere un normale controllo stradale si è trasformato in un’aggressione ai danni degli agenti della polizia stradale di Bitti.

L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel centro abitato di Bitti. Gli agenti hanno fermato il mezzo per contestare le violazioni al Codice della strada, ma quando hanno spiegato che avrebbero proceduto con la redazione del verbale, l’uomo alla guida, Andrei Manuel Magdici un cittadino romeno residente da circa un anno in paese, è andato in escandescenze.

Secondo quanto ricostruito, si è scagliato contro i poliziotti tentando di colpirli. La compagna, invece di riportarlo alla calma, avrebbe incitato l’uomo durante l’aggresesione.

Solo con l’arrivo di una seconda pattuglia la situazione è stata riportata sotto controllo. Il romeno è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce.

Questa mattina, assistito dall’avvocato Sebastiano Costa, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Rossana Balloi, per il processo con rito direttissimo. L’imputato ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione ed è stato rimesso in libertà.

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