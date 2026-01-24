Un mezzo spazzatrice impegnato nella pulizia delle strade è sprofondato questa mattina in una buca apertasi improvvisamente sul manto stradale di via Calabria, a Nuoro.

L’incidente è stato causato dal cedimento della sede stradale sotto la ruota anteriore del veicolo, che ha fatto perdere stabilità al mezzo durante le operazioni di servizio.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo coinvolto, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i passanti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza. Fortunatamente nessun operatore è rimasto ferito.

