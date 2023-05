Blitz di Coldiretti a Noragugume, per dare solidarietà agli agricoltori colpiti dalla nuova invasione di cavallette e per invitare le istituzioni a fare di più per arginare la “piaga” che anche quest’anno sta devastando aziende agricole e coltivazioni.

«Un fenomeno – spiega Coldiretti - che imperversa su tre province e che sta generando già gravi danni alle colture e ai pascoli. Il tutto acuito dalla mancanza di una cabina di regia che argini il problema e che guidi le giuste politiche di prevenzione».

«Considerate queste premesse – aggiunge una nota - Coldiretti Sardegna, questa mattina, sarà a Noragugume alle ore 11 con una manifestazione-blitz nei territori colpiti dall’invasione. Una azione per far sentire la voce di chi sta subendo i danni alla propria attività imprenditoriale ma anche per tutti i cittadini delle aree colpite».

