Buone notizie per i lavori in corso da anni sulla Nuoro Olbia 131 Dcn, vicino al capoluogo barbaricino e a Budoni. L'Anas ha annunciato entro fine luglio il completamento dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza e dotazione antincendio della galleria “Berruiles”, a Budoni, dove sono stati spesi venti milioni di euro.

Sempre sulla 131 Dcn, entro fine mese saranno riaperti al traffico i sei viadotti lungo il tratto stradale “Marreri” direzione Nuoro e nella prima settimana di agosto saranno riaperti al traffico, quelli lungo la stessa arteria in direzione Olbia. In via di completamento anche l'adeguamento strutturale delle gallerie “S’Iscala”, dove sono stati spesi cinquantasette milioni di euro, e “S. Francesco”, trentasette milioni di euro di investimento.

Infine, entro Ferragosto si cercherà di riaprire la Galleria di Prato Sardo, alle porte di Nuoro e il viadotto a essa collegato. Le novità sono arrivate nel vertice convocato a Nuoro dal prefetto Giancarlo Dionisi.

Si tratta di interventi che andavano avanti da anni, terreno di grandi polemiche per i rallentamenti nel traffico e per diversi incidenti.

