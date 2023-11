«Solo fortuna, le manovre sono sbagliate». Questo il verdetto dell’Ordine dei Veterinari di Nuoro dopo aver visto il filmato – ormai virale sul web – dell’eroico salvataggio del cane Marley, ad opera del suo padrone Cristian Pinnas. L’animale, colto da un malore durante una battuta di caccia, è stato soccorso con un massaggio cardiaco, dei farmaci e l’incisione a un orecchio.

Per gli specialisti, che si complimentano con il cacciatore per il pronto intervento e per la prontezza d’animo, «ogni atto sanitario può risultare inefficace o addirittura dannoso quando chi lo esegue non sia adeguatamente formato e competente; da quanto è possibile comprendere dal filmato, l'animale presentava una crisi epilettica, pertanto la tipologia di manovre che si vedono eseguire, non solo non trovano alcuna corrispondenza scientifica in questo caso, ma possono essere controproducenti o addirittura dannose».

Desta perplessità anche l’incisione del padiglione auricolare, «non essendo il salasso una terapia indicata in alcun caso del genere». Quanto ottenuto da Pinnas – dunque – «è da ritenersi totalmente fortuito». Pareri che però si scontrano con la diagnosi fatta a Marley, che dopo essersi ripreso è stato subito portato dal veterinario. Dopo le visite, come racconta il proprietario, è arrivata la conferma: si è trattato di un infarto, il cane infatti è risultato cardiopatico.

© Riproduzione riservata