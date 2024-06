Promuovere, nei 52 comuni dell’Asl di Nuoro, l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età, per contribuire al controllo delle malattie croniche e ridurne le complicanze. Al tempo stesso, però, anche favorire l’inclusione sociale, coinvolgendo le persone con disabilità, quelle portatrici di disagio psichico o disturbo mentale, quelle che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità, solitamente meno attive e più difficili da raggiungere e coinvolgere.

Sono gli obiettivi di “Caminadores”, progetto dei “Gruppi di Cammino” varati dall’azienda socio sanitaria di Nuoro.

In mattinata la presentazione a Nuoro, con un testimonial d’eccezione: Gianfranco Zola.

Il campione di Oliena ha mostrato tutto il suo compiacimento per un’iniziativa che lo vede protagonista, insieme agli amici Gianfranco Matteoli e Tomaso Tatti.

«Sono qui - ha detto Zola - perché ritengo che si tratti di un’iniziativa bellissima, che può aiutare molte persone. È chiaro che lo stile di vita che conduciamo può fare veramente la differenza». Tomaso Tatti ha aggiunto: «Anche io sono rimasto favorevolmente colpito da questo progetto, perché promuove la cultura della salute e della prevenzione, e incentiva la pratica dell'attività fisica nella quotidianità».

Paolo Cannas, direttore generale della Asl nuorese: «Stiamo facendo grandi cose nel campo della medicina di prossimità e della prevenzione. Per questo voglio ringraziare il direttore sanitario, Serafinangelo Ponti, ideatore del progetto, e tutto il suo staff di collaboratori. Un ringraziamento anche al nostro sponsor, l’imprenditore Franco Fois, che ci ha fornito le maglie dei gruppi di cammino».

© Riproduzione riservata