La sindaca di Dorgali Angela Testone ha fatto rimuovere il box biglietteria per pagare il contributo di sbarco e ambientale da un euro per accedere alla spiaggia di Cala Luna.

Lo scontro tra i Comuni di Dorgali e Baunei sulla gestione del numero chiuso nello splendido arenile è sempre più acceso. Quando l’amministrazione di Dorgali ha installato il box biglietteria su un tratto rivendicato da Baunei, la reazione del sindaco baunese Stefano Monni non si è fatta attendere.

Stamani ha inviato una diffida chiedendo la rimozione del manufatto, «anche al fine di evitare legittime e doverose azioni di sgombero da parte degli organi competenti», ci ha tenuto a precisare. Una diffida trasmessa anche agli assessori regionali degli Enti Locali e dell’Ambiente, che la prossima settimana cercheranno di mediare tra i due sindaci.

La prima cittadina di Dorgali, Angela Testone, ha deciso di rimuovere subito dopo il box: «L’ho fatto per evitare ulteriori tensioni e ripristinare un minimo spirito di collaborazione», ha detto.

Quello della gestione contingentata di Cala Luna è un problema che va avanti da anni e che vede i due comuni darsi battaglia sulle competenze e sulle decisioni da prendere per regolamentare le presenze in spiaggia. La tregua che sembrava esserci dopo la riunione in prefettura a Nuoro è saltata oggi, e la tensione è tornata alle stelle. L’unica cosa su cui i sindaci sembrano essere d’accordo è il numero massimo di bagnanti in spiaggia, 900.

