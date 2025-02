Fiaccolate, consigli comunali straordinari. E posti di blocco con controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mobilitazione su più fronti che non ha sortito gli effetti sperati: a Siniscola la scia di fuoco non si ferma.

«Un’altra macchina data alle fiamme, stavolta in via Calabria», dice il sindaco Gianluigi Farris, «Una strada molto trafficata che da via Gramsci porta al rione di Monteidda. Un gesto orribile e pericoloso. L’ennesimo».

Sono decine i veicoli dati alle fiamme nel paese della Baronia nel 2024. E il 2025 è iniziato con fiamme e attentati».

«Sono stanco, siamo tutti stanchi ma non ci abitueremo a questo andazzo», avverte il primo cittadino, «e chi appicca il fuoco può starne certo. Io continuo a confidare nelle forze dell’ordine ma chiedo loro di fare in fretta. Fate in fretta perché siamo stanchi».

Enrico Fresu

