Organizzato dall'associazione culturale Frinas, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e la Corale Polifonica, dopo quattro anni torna il premio biennale di poesia in lingua sarda, con la settima edizione di “A Pes de Santu Padre”.

Due le sezioni, A e B. La sezione A è riservata alle poesie in rima o in versi sciolti, mentre la sezione B per le poesie in rima da destinare al canto corale. Le poesie non devono superare i 44 versi.

Tutti possono partecipare a entrambe le sezioni, rispettando però le regole.

Le opere possono essere inviate per posta (non raccomandata) o via mail, entro il prossimo 3 aprile. Con l'invio per posta, ogni poesia va inviata in sette copie al Premio Biennale di Poesia in Lingua Sarda, a Giangavino Vasco, al numero 96 di via Vittorio Emanuele, 08012 Bortigali.

Come prevede l'organizzazione del prestigioso premio, le poesie devono essere anonime, senza nessuno pseudonimo. I dati e i recapiti dell'autore, insieme al titolo dell'opera e alla firma dell'autore, vanno allegati all'interno di una busta sigillata da inserire, insieme alla copia dell'opera, in una busta più grande. Via mail, invece, le opere devono essere inviate a vasco.g@hotmail.it.

Le copie vanno inviate con una copia anonima dell'opera e, in un file separato, tutti i dati dell'autore, il titolo della poesia e l'indicazione della sezione. Per la sezione A sono previsti premi in denaro ai primi tre classificati e rimborsi spese ai poeti menzionati. Per la sezione B, per la miglior poesia, sono previsti un premio in denaro e una targa, offerti. Il bando completo è disponibile sul sito www.luigiladu.it.

