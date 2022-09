Grave incidente questa mattina a Bortigali, dove un cavaliere di 61 anni è rimasto ferito dopo una caduta da cavallo.

Sul posto è intervenuto il 118 con l’Elisoccorso. L’uomo, in sella al suo cavallo stava raggiungendo gli altri cavalieri per la processione diretta al santuario di Santa Maria de Sauccu quando il cavallo si è imbizzarrito disarcionandolo e cadendogli addosso.

L’incidente alla periferia del paese, in zona Funtanedda. Immediati i soccorsi del 118 che intervenuto per il trasporto in ospedale.

