Maria Itria Lodde, tia Bittiri, ha compiuto 100 anni lo scorso 21 marzo. Tia Luisa Carta, invece ha tagliato il traguardo centenario il 30 marzo.

Tia Bittiri, un figlio, tre nipoti e due pronipoti, nella vita è sempre stata una casalinga. Sicuramente ha sempre un contribuito all'attività del marito e all'azienda di famiglia.

«Siamo orgogliosi dell'importante traguardo raggiunto da tia Bittiri- dice il sindaco facente funzioni, Alessandro Porcu- per noi, la presenza di una figura come la sua è sinonimo di garanzia per la conservazione della memoria storica».

Tia Luisa Carta, anche lei madre, nonna e bisnonna, ha dedicato una vita al lavoro, alla famiglia, all'associazionismo e al volontariato, nel mondo della chiesa. «Una figura importante nella storia del paese- dice ancora il sindaco- una memoria storica e un patrimonio inestimabile di conoscenza. Una ricchezza di cui siamo gelosi e ci auguriamo di poter godere ancora a lungo della presenza di entrambe».

Entrambe le centenarie hanno ricevuto la visita degli amministratori comunali e di tanti loro compaesani.

