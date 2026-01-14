È morto Mario Pani, ex deputato del Pci dal 1972 al 1983, segretario regionale dello stesso partito e consigliere comunale a Macomer e Borore. Ad annunciarlo è l'associazione Nino Carrus, di cui è stato socio fondatore e vice presidente per lungo tempo, uno dei sostenitori più attenti, essendo stato amico e compaesano del parlamentare democristiano.

«Politico attento, uomo di dialogo e di visione - scrive l'associazione Nino Carrus - ha dedicato la sua vita alla crescita dei territori interni, alla difesa dei diritti delle persone e alla costruzione di una Sardegna più giusta e coesa. La sua presenza era fatta di ascolto, competenza e una passione civile che non ha mai conosciuto stanchezza».

© Riproduzione riservata