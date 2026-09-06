Era ricoverato da circa un mese con la Febbre del Nilo. Nella tarda serata di ieri un avvocato in pensione è deceduto all’ospedale San Martino.

Dovrebbe essere il terzo caso di morte per West Nile nell’Oristanese anche se ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della Asl. Di certo al 75enne, che era ricoverato in terapia intensiva, era stata diagnosticata la West Nile.

Le sue condizioni si sono via via aggravate fino alla morte nella tarda serata di sabato.

Quest’anno in provincia altre due persone sono decedute dopo essere state contagiate dalla zanzare che trasmettono il virus: una donna oristanese di 90 anni era morta a fine luglio; il 28 agosto si era registrato il decesso di un 79enne residente in città.

I contagi accertati in provincia quest’anno sono 25.

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