Subito vengono spesi 650 mila euro e poi un milione e 200 mila euro. Tutto per la realizzazione di un grandioso progetto che interessa il centro dell'abitato: la riqualificazione del centro, quindi della Piazza della Libertà, cuore pulsante del paese, che sarà rigenerata assieme all'intero centro dell'abitato.

"Un progetto strategico per la nostra comunità- dice il sindaco, Alessandro Porcu- al quale abbiamo lavorato con impegno e con gioco di squadra". I lavori, finanziati per 650mila euro con fondi regionali, inizieranno tra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre, interessando inizialmente l'area che abbraccia i giardini pubblici e l'area laterale di via Risorgimento. C'è poi anche il secondo lotto, con un altro cospicuo finanziamento, che interesserà l'area vicina alla scuola materna e l'area centrale (oggi adibita a slargo per le automobili e fermata dei bus). Questo secondo intervento sarà oggetto di una separata procedura di gara, a seguito di partecipazione ed ottenimento delle risorse a valere su un avviso pubblico indetto dall'assessorato regionale ai lavori Pubblici. Il costo complessivo dell'opera sarà quindi di un milione e 200 mila euro. "Un'opera strategica- dice il sindaco- per rendere maggiormente vivibile e accogliente un'area che, nel tempo, ha assunto notevole importanza per la socialità dei cittadini bororesi".

© Riproduzione riservata