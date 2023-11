Il personale della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nuoro ha soccorso due alpinisti - un piemontese di 29 anni e un toscano di 34 anni - rimasti bloccati a circa tre quarti della via di arrampicata “Umbras” nel territorio del Comune di Oliena.

I due – arrampicatori esperti – hanno avuto problemi lungo il percorso, lungo oltre 300 metri, in prossimità dello spigolo nord ovest del Cusidore, quando le corde che stavano utilizzando sono rimaste incastrate.

Ad aggravare la situazione il forte vento, che ha anche trascinato via le coperte termiche che i due avevano portato con sé.

A quel punto – ormai notte fonda - è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i tecnici di Soccorso Alpino del S.A.G.F. di Nuoro, che hanno raggiunto la sommità dell’altura dopo l’alba e successivamente, con il calare del vento, sono riusciti a raggiungere gli alpinisti in difficoltà, fermi in parete a circa 250 metri d’altezza, e a riportarli giù in corda doppia.

Un’operazione di salvataggio durata diverse ore, ma fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi.

