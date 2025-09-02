Assalto questa mattina all’alba nel centro di Bitti, dove una banda di malviventi ha preso di mira il Postamat dell’ufficio postale situato in paese. Erano circa le 7 quando i residenti sono stati svegliati da forti rumori: i criminali, infatti, sono riusciti a sradicare lo sportello utilizzando una ruspa, per poi caricarlo su un mezzo e darsi alla fuga.

L’azione è durata pochi minuti ma ha lasciato dietro di sé danni ingenti. Lo sportello è stato letteralmente divelto dalla parete, e parte della struttura dell’edificio ha subito pesanti compromissioni.

Al momento non è chiaro l’ammontare del bottino, ma si presume che i ladri abbiano portato via una somma consistente.

Immediatamente è scattata la caccia ai banditi, con i carabinieri della compagnia di Bitti e i reparti specializzati impegnati nelle ricerche.

Gli inquirenti stanno passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire alla targa dei mezzi utilizzati, tra cui la ruspa, che potrebbe essere stata rubata nei giorni precedenti

