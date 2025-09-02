Ammonta a circa 80 mila euro il bottino portato via all’alba da una banda di almeno sei persone che ha assaltato il Postamat dell’ufficio postale di Bitti, in piazza Fratelli Preiata. Dopo aver sradicato lo sportello con una ruspa rubata da un cantiere poco distante, i malviventi hanno caricato il bancomat su un furgone e sono fuggiti, abbandonando il mezzo da cantiere a circa 200 metri dal luogo del colpo.

La macchina investigativa è in piena attività: i carabinieri della compagnia di Bitti, insieme ai reparti specializzati del comando di Nuoro, stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i veicoli utilizzati dalla banda — tra cui una Fiat Punto nera avvistata da alcuni testimoni in fuga con il furgone — e ricostruire con precisione le fasi dell’assalto.

La cassa automatica delle Poste sradicata dal muro a Bitti (Ansa)

L’assalto ha provocato danni ingenti all’edificio, proprio nei giorni in cui lo sportello era stato rifornito per il pagamento delle pensioni.

Si tratta del primo colpo andato a segno dopo i tentativi falliti con esplosivo a Oliena e Mamoiada nei mesi scorsi.

© Riproduzione riservata