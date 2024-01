Dare voce ai ragazzi e bambini della piccola comunità. Ma soprattutto creare un luogo di incontro per esprimere le opinioni, confrontare le idee e discutere liberamente. Così anche a Birori è stato nominato il Consiglio comunale dei ragazzi. Sindaco eletto è Andrea Caria, 12 anni, che frequenta la seconda media a Macomer. Con lui fanno parte del consiglio comunale dei ragazzi Francesco Chessa, Salvatore Chirra, Aurora Chirra, Francesca Piga, Filippo Pintori, Viola Pintori, Alice Piras, Martina Piras, Riham Mouzekki, Melissa Boi, Zaccaria Tazi, Nicholas Ghiani e Giorgia Oggianu. Insieme hanno deciso di far sentire la loro voce e favorire la collaborazione con le istituzioni e le scuole.

Svolgerà funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, sulle esigenze e istanze che provengono dal loro mondo, che riguardano la politica ambientale, lo sport e il tempo libero, i rapporti con le associazioni.

«Vogliamo contribuire al miglioramento del nostro paese, che è compito degli adulti, ma noi possiamo dare delle idee - dice il piccolo sindaco, Andrea Caria - vogliamo dimostrare che vogliamo fare qualcosa per il nostro paese, proponendo delle idee, pensato alla realizzazione di giochi inclusivi per i disabili, creare per loro in piccolo spazio, con un campetto di calcio. Vogliamo fare anche dei punti di riferimento per la stagione estiva e creare dei punti di sfogo. Puntiamo anche nella tutela e al benessere degli animali, con uno spazio in cui possono giocare liberamente e creare per loro una sorta di rifugio. Abbiamo tante idee, che proporremo ai nostri amministratori comunali comunali. Quelli adulti. Ovviamente».

