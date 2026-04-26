Si preannuncia una sfida aspra tra le due liste contrapposte per raccogliere l'eredità del sindaco uscente, Silvia Cadeddu, che lascia libero il campo dopo 11 anni alla guida del paese. Poco più di 460 abitanti, per le elezioni comunali del 7 e 8 giugno, si confronteranno due schieramenti. In campo scenderanno la lista "Impegno per Birori", guidata da Federica Arca, 48 anni, già assessore comunale fino a undici anni fa, quando sindaco era il compianto Romano Benevole. Dall'altra "Birori. Trasparenza e Partecipazione", uno schieramento guidato dall'assessore uscente, Orazio Culeddu, 54 anni.

«La nostra lista punta a migliorare la qualità della vita- dice Federica Arca- la tutela ambientale e le relazioni umane dell'intera comunità, promuovendo un rilancio sociale, culturale, infrastrutturale e promozionale, con uno sguardo rivolto al territorio che ha necessità di fare rete. Ci presentiamo come una proposta concreta e orientata al bene comune. La lista si presenta come una proposta concreta, nata in un momento storico complesso in cui scarseggiano le persone disposte dedicarsi alla comunità , che sia in grado di leggere con ttenzione i bisogni reali».

A guidare la lista "Birori.Trasparenza e Partecipazione" è Orazio Culeddu, già assessore comunale nella giunta uscente guidata da Silvia Cadeddu: «Birori è il paese dove sono cresciuto, che frequento e vivo in presenza- dice Culeddu- Mi candido col preciso impegno di perseguire un vero bene comune. Insieme vogliamo operare sempre con trasparenza, preservando sempre la legalità e la giustizia, in grado di dare risposte concrete e reali. Un metodo vero, di ascolto e di vicinanza verso tutta la popolazione, senza distinzioni, nell’auspicio che rinasca quel senso di comunità e quella fiducia che da tanto tempo, purtroppo è andata perduta. Intendiamo operare sempre con trasparenza, preservando sempre la legalità e la giustizia, in grado di dare risposte concrete e reali alla gente». Entrambe le liste saranno presentate ufficialmente i prossimi giorni alla popolazione in due distinte manifestazioni.

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