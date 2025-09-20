I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno arrestato un 37enne del posto, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dai movimenti dell’uomo, hanno proceduto a perquisire la sua abitazione e la sua auto, trovando otto involucri di cocaina del peso complessivo di circa 39 grammi, oltre a quasi 4.000 euro in contante, provento dell’attività illecita, e materiale per il peso e confezionamento delle dosi. Il 37enne è stato così posto ai domiciliari.

