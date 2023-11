Madre e figlio sono rimasti feriti questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 al chilometro 65 della statale 131 dcn prima del bivio di Lula.

Secondo una prima ricostruzione la Fiat Panda condotta dalla donna, che viaggiava insieme al figlio, in fase di sorpasso avrebbe urtato per circostanze ancora da accertare l’altra auto. Ad avere la peggio il mezzo in sorpasso che dopo una carambola si è ribaltato.

Sul posto la Polstrada e i vigili del fuoco di Nuoro. Illeso il conducente dell’auto mentre madre e figlio sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro, entrambi erano coscienti e secondo le prime notizie non sono in pericolo.

La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi con disagi alla circolazione ripresa dopo circa un’ora.

