Allarme nella serata di ieri a Orosei per l’incendio di un’auto.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 21:30 nella zona dei parcheggi della chiesa di Sant’Antonio di Sos Alinos.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estinguere le fiamme e per la successiva messa in sicurezza e bonifica del sito.

Effettuati i primi rilievi per accertare la causa dell’innesco, non si esclude l’origine dolosa.

Sul posto anche i carabinieri.

(Unioneonline)

